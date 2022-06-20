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На российской трассе туристический автобус столкнулся с грузовиком

Подросток пострадал при столкновении автобуса с грузовиком на трассе М-5 под Челябинском

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области туристический автобус столкнулся с грузовиком на трассе М-5 в Ашинском районе, в результате ДТП пострадал подросток. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-служба УГИБДД России по региону.

В автобусе в момент ДТП находились два водителя и 41 пассажир. Предположительно, столкновение произошло в условиях тумана на российской трассе.

Пострадавшему 13-летнему подростку начали оказывать помощь медики, уточнили в пресс-службе УГИБДД России по Челябинской области. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать причины ДТП.

До прибытия подменного автобуса все пассажиры оставались в ближайшем придорожном кафе, добавили в пресс-службе.

Ранее под Рязанью в ДТП с грузовиком, микроавтобусом и пятью машинами погибли три человека.

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Анна Щербакова
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