На российской трассе туристический автобус столкнулся с грузовиком
В Челябинской области туристический автобус столкнулся с грузовиком на трассе М-5 в Ашинском районе, в результате ДТП пострадал подросток. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-служба УГИБДД России по региону.
В автобусе в момент ДТП находились два водителя и 41 пассажир. Предположительно, столкновение произошло в условиях тумана на российской трассе.
Пострадавшему 13-летнему подростку начали оказывать помощь медики, уточнили в пресс-службе УГИБДД России по Челябинской области. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать причины ДТП.
До прибытия подменного автобуса все пассажиры оставались в ближайшем придорожном кафе, добавили в пресс-службе.
Ранее под Рязанью в ДТП с грузовиком, микроавтобусом и пятью машинами погибли три человека.