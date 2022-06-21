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Российский боец UFC объяснил желание купить дом в Лас-Вегасе

Российский боец UFC Царукян объяснил желание купить дом в Лас-Вегасе участием в турнирах

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Российский боец UFC Арман Царукян объяснил желание купить дом в Лас-Вегасе. Его слова приводит Sport24.

«Тут же бои проходят. Чтобы я мог сюда прилетать за месяц до поединка, а потом уезжать и сдавать дом», — заявил спортсмен. Он отметил, что сможет позволить себе приобрести недвижимость, когда начнет зарабатывать хорошие деньги в промоушене. При этом Царукян подчеркнул, что большую часть времени хотел бы проводить в России, так как скучает по стране.

В сентябре прошлого года Царукян рассказал, почему предпочитает жить и тренироваться в США, а не в России. Спортсмен назвал основным преимуществом подготовки в Америке отсутствие необходимости получать визы и аккредитации для участия в турнирах.

Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. Свой последний поединок он провел в феврале, одержав победу над испанцем Йоэлем Альваресом. Всего на счету спортсмена 18 побед и два поражения в поединках по правилам смешанных единоборств.

Анастасия Борисова
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