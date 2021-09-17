Российский боец UFC рассказал о преимуществах жизни в США

Российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян рассказал, почему предпочитает жить и тренироваться в США, а не в России. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Спортсмен назвал основным преимуществом подготовки в Америке отсутствие необходимости получать визы и аккредитации, так как большинство турниров проходит в США. «Если бы не эти дополнительные требования, я бы с удовольствием остался и тренировался в России», — заявил боец.

Ближайший поединок Царукян проведет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь на воскресенье, 19 сентября, в рамках турнира UFC Fight Night 192. Соперником россиянина, выступающего в легком весе, станет американец Кристос Гиагос.

В активе 24-летнего Царукяна 18 боев в MMA. Он одержал 16 побед и потерпел два поражения.