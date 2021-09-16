Глава UFC отреагировал на драку Макгрегора с рэпером

Глава UFC Дэйна Уайт: в нашем деле такое бывает, мы же не в Microsoft работаем

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на потасовку с участием ирландца Конора Макгрегора на церемонии вручения премии MTV с рэпером Колсоном Бэйкером. Об этом сообщает MMA Fighting.

Уайт заявил, что связался с музыкантом и с Макгрегором и обсудил драку на мероприятии. «Конфликт исчерпан. Это было недоразумение», — отметил глава промоушена. Кроме того американец отметил, что подобные вещи его не удивляют.

«Ребята, это бойцовский бизнес. У меня на контракте 700 чертовых фанатиков. И что? Такие вещи неизбежны. Мы же не в Microsoft работаем. У нас безумный бизнес, и в нем происходят порой безумные вещи», — заявил Уайт.

У Макгрегора возник конфликт рэпером из-за отказа последнего сделать совместное фото. Как выяснилось позже, ирландец посетил церемонию вопреки рекомендациям врачей. Макгрегор продолжает восстановление после перелома ноги, который он получил в ходе схватки с Дастином Порье. Ирландец планирует возобновить выступления в 2021 году.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

