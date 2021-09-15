Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Спартак М
Москва, Россия
Матч завершен
0:1
Легия
Варшава, Польша
Лига Европы • Группа C. 1-й тур
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Live
2 : 0
2-й тайм
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Лига чемпионов • Группа D. 1-й тур
Бешикташ
Стамбул, Турция
Live
0 : 2
2-й тайм
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Лига чемпионов • Группа C. 1-й тур
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Сегодня
22:00 (Мск)
Милан
Милан, Италия
Лига чемпионов • Группа B. 1-й тур
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Париж, Франция
Лига чемпионов • Группа A. 1-й тур
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Сегодня
22:00 (Мск)
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Лига чемпионов • Группа A. 1-й тур
Атлетико М
Мадрид, Испания
Сегодня
22:00 (Мск)
Порту
Порту, Португалия
Лига чемпионов • Группа B. 1-й тур
Интер М
Милан, Италия
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Лига чемпионов • Группа D. 1-й тур
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Сегодня
22:00 (Мск)
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Лига чемпионов • Группа C. 1-й тур
Последние новости
«Спартак» проиграл «Легии» в первом матче группового этапа Лиги Европы
Яйцо Фаберже семьи Романовых выставили на торги в Москве за 28 миллионов рублей 
Рейс Йошкар-Ола — Москва экстренно вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
Полицейские годами арестовывали невиновного брата-близнеца вместо мошенника
Двум задержанным грозит административный арест за акцию в поддержку Навального
Опубликована новая фотография пропавшего лидера «Талибана»
Китай ударил по «азиатскому Лас-Вегасу»
Wildberries отреагировала на обвинения сотрудников
Цены на газ в Европе обрушились
Кадыров пообещал сжечь бригадного генерала Ичкерии
Новости партнеров
Прослушать новость

Макгрегор анонсировал проект на Netflix

Ирландец Конор Макгрегор выступит продюсером документального сериала о себе на Netflix
Перейти в «Мою Ленту»
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор
Фото: Steve Marcus / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор анонсировал проект на платформе Netflix. Об этом он написал в Twitter.

33-летний ирландец заявил, что выступит исполнительным продюсером документального сериала о себе. Макгрегор отметил, что первый из четырех эпизодов можно будет посмотреть уже в январе 2021-го. Название документального сериала — «Взлет и падение Конора Макгрегора».

Как Россия стала страной рейвов, гламура и певицы МакSим
Читать

Макгрегор продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в противостоянии с Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Вернуться к выступлениям он планирует уже в 2021 году.

В 2017 году вышел документальный фильм об ирландце «Конор МакГрегор: Печально известный». Материал для картины собирался в течение четырех лет.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Макгрегор посетил премию MTV вопреки советам врачей
Макгрегор подрался с американским рэпером на церемонии вручения премии MTV
Нурмагомедов представил бой с Макгрегором без судьи
Другие материалы рубрики
Спорт00:0220 августа

«Однажды кто-нибудь умрет»

Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
02:2613 сентября

Путин прокомментировал серебро российских гимнасток на Олимпиаде

03:2413 сентября

Медведев прокомментировал победу над Джоковичем в финале US Open

03:1113 сентября

Тарасова оценила произвольную программу Трусовой с пятью четверными прыжками

Спорт00:0330 июля
Сборная ОКР на церемонии открытия Олимпийских игр

«Проверьте их на допинг!»

Почему россияне терпят нападки на Олимпиаде в Токио и за что их хвалят иностранцы
01:4013 сентября

Россиянин Медведев обыграл Джоковича в финале US Open

22:3712 сентября

Ферстаппена наказали за аварию с Хэмилтоном на Гран-при Италии

21:3312 сентября

Ласицкене выиграла последний турнир в сезоне

Спорт00:0227 июля

«Меня заморозили еще в СССР»

Легенда гимнастики ушла из спорта в 46 лет. Как ей удалось выступить на восьми Олимпиадах?
20:5812 сентября

«Динамо» проиграло дебютанту РПЛ в матче с двумя незабитыми пенальти

19:2612 сентября

Черышев получил травму в матче чемпионата Испании

18:4012 сентября

Появилось видео произвольной программы Трусовой с пятью четверными прыжками

Россия
Задержан руководитель газовой компании после взрыва в Ногинске
«Они чувствуют себя обиженными»
Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
В Госдуме оценили опасность обмена ракетными испытаниями между двумя Кореями
Россиянка напала с ножом на не поверившего в ее беременность возлюбленного
Никита Хрущев«Он был лидером в деспотической системе»
50 лет назад умер Хрущев. Как он свергал врагов и сам стал жертвой заговора?
В Роспотребнадзоре объяснили причины запрета макарон по-флотски в школьных меню
Почему люди становятся наблюдателями на выборах?
Кто будет наблюдать за выборами в Госдуму и зачем это нужно
Все материалы
Мир
Лавров назвал доказательства вмешательства США в российские выборы
В Мексике боевики похитили десятки иностранцев из отеля
США назвали условие для возобновления эвакуации афганцев
Боль нации.
Почему за 20 лет Америка так и не смогла отомстить за теракты 11 сентября?
Япония и Южная Корея решили созвать Советы безопасности из-за пусков КНДР
«Каждый раз, заходя в самолет, я слышу крики людей в башнях»
История американки, пережившей теракт 11 сентября 2001 года
Все материалы
Бывший СССР
На Украине Моргенштерна повторно признали угрозой национальной безопасности
Столкновение активистов политической партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) с полициейРадикальная зачистка.
Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?
На Украине чиновница с ностальгией вспомнила СССР и вызвала шквал критики
Россия заявила об отказе Украины вернуться к очным переговорам по Донбассу
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
На Украине предложили назвать площадь в честь актера гачи-порнофильмов
Путин и Лукашенко согласовали программы интеграции России и Белоруссии.
Что это значит для создания Союзного государства?
Все материалы
Экономика
В России задумали ограничить покупки криптовалюты
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Названы последствия резкого роста цен на газ в Европе для россиян
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Украина назвала условие для сертификации «Северного потока-2»
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
«Афиша» приобрела билетную систему Listim.Tickets
Все материалы
Силовые структуры
«Их отличала дерзость и жестокость»
Как Тагирьяновская ОПГ стала одной из самых беспощадных банд в истории России
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Таинственный лес.
Супруги-сатанисты из Москвы убивали людей во время обрядов. Как их удалось поймать?
«Лекарства от педофилии нет»
Почему в России стало больше жестоких преступлений против детей и как их защитить?
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Лыжник Клебо высказался о противостоянии с Большуновым
Российский промоушен анонсировал проведение детских турниров по ММА
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Карпин обратился к завершившему карьеру в сборной России Фернандесу
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
Умер двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР
Все материалы
Культура
Вынесен приговор актеру сериала «След» за нападение на автоинспектора с ножом
«Это история смерти моей мамы»
Герман-младший о показанном в Каннах «Деле», раздраженных либералах и семейной трагедии
Минкультуры и «РОСКОНЦЕРТ» привезут артистов в отдаленные города и села России
«Колбасер по пояс голый»
Как Россия стала страной массовых рейвов, гламурного рэпа и певицы МакSим
Кассету с записью невышедшей песни Джона Леннона выставят на аукционе
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен»
История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
Объявлен шорт-лист Букеровской премии
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер ответил на вопрос о собственной успешности
«Плачу от счастья»
Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
Популярная ведущая назвала причину ухода из утреннего шоу спустя 20 лет работы
Интернет-чума XXI века.
«Яндекс» пережил крупнейшую кибератаку в истории. Что за ней стоит и почему россияне в опасности?
В России запустили сериалы «Советский дизайн» и «Френдзона»
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Известный оператор раскрыл изнанку съемок рекламы
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла простой способ очистить стиральную машину
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
Белла Хадид снялась для обложки модного журнала без штанов
Учителя выгнали школьниц домой из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Учительница начала продавать откровенные фото и «вытащила семью из нищеты»
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Мужчина выиграл в лотерею 48 миллионов рублей и раздал все деньги за месяц
Не знавшая о беременности женщина вышла из душа и неожиданно родила сына
Женщина год играла в лотерею одними и теми же числами и сорвала джекпот
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Украинский иммунолог раскрыла способ правильно есть сало
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Все материалы
Раскрыты сроки появления нового внедорожника Isuzu в России
Быстрое знакомство с обновленным седаном Kia Cerato
Новый дизайн, другой логотип и управление с телефона
В Англии построили гибридный внедорожник с запасом хода 7000 километров
Этим машинам уже 20 лет?! Премьеры Франкфурта-2001
Знаковые модели IAA-2001: BMW E65, Mercedes SL, Lamborghini Murcielago
Россиянам приходится ждать новые машины на полтора месяца дольше, чем раньше
Электрическое будущее для суровых лесников: УАЗ на батарейке
Катаемся на электро-уазике и выясняем ближайшие планы завода
В России стартовали продажи Geely Atlas Pro
Все материалы
Среда обитания
Российский банкир заявил о недоступности льготной ипотеки
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Предсказан переток сбережений россиян из недвижимости во вклады
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Названа страна с самым быстрым ростом цен на жилье
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Екатеринбург оставили без электричества
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Слабовидящий путешественник собрался пройти от Армавира до Байкала
Все материалы