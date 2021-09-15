Макгрегор анонсировал проект на Netflix

Ирландец Конор Макгрегор выступит продюсером документального сериала о себе на Netflix

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор анонсировал проект на платформе Netflix. Об этом он написал в Twitter.

33-летний ирландец заявил, что выступит исполнительным продюсером документального сериала о себе. Макгрегор отметил, что первый из четырех эпизодов можно будет посмотреть уже в январе 2021-го. Название документального сериала — «Взлет и падение Конора Макгрегора».

Макгрегор продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в противостоянии с Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Вернуться к выступлениям он планирует уже в 2021 году.

В 2017 году вышел документальный фильм об ирландце «Конор МакГрегор: Печально известный». Материал для картины собирался в течение четырех лет.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.