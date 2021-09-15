Макгрегор посетил премию MTV вопреки советам врачей

Конор Макгрегор не должен был посещать мероприятие MTV, где подрался с Machine Gun Kelly

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор нарушил рекомендации врачей, посетив церемонию вручения премии MTV. Об этом сообщает The Mirror.

Ирландец не должен был посещать мероприятие. Медики, которые следят за восстановлением ноги Макгрегора после травмы, советовали ему отказаться от поездки в Нью-Йорк, где проходила церемония.

В ходе мероприятия Макгрегор устроил драку с рэпером Колсоном Бейкером, также известным под псевдонимом Machine Gun Kelly. Музыкант отказался от совместного фото со спортсменом, что повлекло резкую реакцию Макгрегора. Ирландец бросил в рэпера стаканом с напитком и начал потасовку.

Макгрегор получил травму в ходе поединка с Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он неудачно оперся на ногу, пропустив удар от американца. Врач остановил схватку после первого раунда, а у Макгрегора позже был диагностирован перелом. Боец планирует возобновить выступления в 2021 году.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Также он выигрывал титул в британском промоушене Cage Warriors.