Бывший чемпион UFC проведет супербой по специальным правилам

One Championship анонсировал супербой с участием экс-чемпиона UFC Деметриуса Джонсона

Американский боец смешанного стиля (MMA) Деметриус Джонсон проведет поединок по специальным правилам против представителя Таиланда Родтанга Джитмуангнон. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте промоушена One Championship.

35-летний американец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), согласился на супербой, который пройдет по специальным правилам. Раунд по правилам тайского бокса сменится пятиминуткой по правилам MMA. Гибридный поединок пройдет на турнире One Championship 5 декабря.

Джонсон — бывший чемпион UFC. В октябре 2018-го он перебрался в сингапурский промоушен. Он стал частью неофициального обмена между UFC и One Championship. Американская организация в свою очередь получила возможность договориться с чемпионом One Championship Беном Аскреном. В декабре 2019-го Джонсон одержал победу в финале Гран-при One Championship.

Всего на счету американца 30 побед при четырех поражениях. Один бой с его участием завершился вничью.