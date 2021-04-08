Легенда UFC пропустил удар коленом в голову и впервые оказался в нокауте

Американский боец смешанного стиля (ММА) Деметриус Джонсон потерпел поражение от бразильца Адриано Мораеса на турнире ONE Championship. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во втором раунде Джонсон оказался в нокдауне, после чего пропустил удар коленом в голову (разрешено правилами ONE). Это досрочное поражение стало первым в карьере легенды Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

При этом в UFC такой прием считается запрещенным. 7 марта российский боец Петр Ян упустил пояс чемпиона промоушена после того, как в четвертом раунде поразил американца Алджамейна Стерлинга ударом коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении. Бой был остановлен, а американец объявлен победителем.

Джонсон становился чемпионом UFC в наилегчайшем весе. Он обладатель самой длинной серии защит титула (11). Всего на счету 34-летнего спортсмена 35 поединков по правилам ММА: 30 побед, четыре поражения, еще один бой с его участием завершился вничью. В ONE Джонсон выступает с марта 2019-го, и до этого в боях по эгидой промоушена он не проигрывал.

31-летний Мораес за карьеру провел 22 боя: одержал 19 побед и потерпел три поражения. В сингапурской организации он выступает с 2013 года.