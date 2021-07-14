Назван лучший боец MMA вне UFC

MMA Junkie представил обновленный рейтинг лучших бойцов смешанного стиля (MMA) без учета весовых категорий. Полный список доступен на сайте портала.

Ведущие места рейтинга заняли спортсмены, выступающие в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). К примеру, первое место удерживает американец Джон Джонс. Вторая строчка — за Камару Усманом, чемпионом UFC в полусреднем весе. Третье место занимает новозеландец Исраэл Адесанья, удерживающий пояс чемпиона UFC в среднем весе.

Лучшим бойцом вне UFC признан американец Деметриус Джонсон, который выступает в азиатском промоушене One Championship. В рейтинге MMA Junkie он расположился на четвертой строчке. Он выступает в One Championship с марта 2019-го и одержал три победы под эгидой промоушена.

12 июля ESPN признал россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом MMA по итогам года. Россиянин не выступает с осени 2020-го.