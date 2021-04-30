Журналисты назвали лучшего бойца MMA без учета весовых категорий

ESPN представил рейтинг лучших бойцов смешанного стиля (MMA) без учета весовых категорий. Список доступен на сайте издания.

Журналисты ESPN Брет Окамото, Марк Раймонди, Ариэль Хельвани и Джефф Вэйгенхейм выбрали лучших спортсменов по состоянию на конец апреля. Возглавил рейтинг чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман. На втором месте расположился Джон Джонс, который в свою очередь является лучшим бойцом, согласно рейтингу UFC. Третью строчку занимает Исраэл Адесанья, удерживающий пояс чемпиона UFC в среднем весе.

Усман в очередной раз защитил пояс. Американец нокаутировал соотечественника Хорхе Масвидаля.

Среди девушек-бойцов лучшей признана чемпионка UFC из Бразилии Аманда Нуньес. Второе место по-прежнему удерживает киргизская спортсменка Валентина Шевченко, которая также удерживает пояс чемпионки. Третью строчку занимает бразильянка Кристиана Жустину, выступающая в Bellator.