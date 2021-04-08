Легенда UFC прокомментировал нокаут после запрещенного в промоушене приема

Американский боец смешанного стиля (ММА) Деметриус Джонсон в Instagram-сторис прокомментировал поражение от бразильца Адриано Мораеса на турнире ONE Championship.

«Я в этом спорте достаточно давно и знаю, что такое случается даже с лучшими», — заявил легенда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он поблагодарил болельщиков за поддержку и добавил, что здоров и хорошо себя чувствует.

Джонсон проиграл нокаутом во втором раунде. Мораес сначала отправил оппонента в нокдаун, а потом добил коленом в голову. Этот прием разрешен в ONE, но запрещен в UFC.

Джонсон становился чемпионом UFC в наилегчайшем весе. Он обладатель самой длинной серии защит титула (11). Всего на счету 34-летнего спортсмена 35 поединков по правилам ММА: 30 побед, четыре поражения, еще один бой с его участием завершился вничью. В ONE Джонсон выступает с марта 2019-го, и до этого в боях по эгидой промоушена он не проигрывал.

31-летний Мораес за карьеру провел 22 боя: одержал 19 побед и потерпел три поражения. Он сотрудничает с сингапурской организацией с 2013 года.