Тело умершего на Кубе канадца оказалось в России

Умершего на Кубе гражданина Канады по ошибке отправили в Россию

В Канаде заявили, что тело гражданина страны, который скончался на Кубе в марте, по ошибке отправили в Россию. Об этом сообщает CTV News.

68-летний Фарах Жарджур из Монреаля умер 22 марта в городе Варадеро на Кубе от сердечного приступка. Однако, когда семья пришла на опознание, в присланном гробу оказался россиянин на 20 лет моложе канадца и совсем на него не похожий.

Выяснилось, что произошла ошибка, и Жарджура отправили в Россию. Кубинские власти признали ошибку и вернули семье 10 тысяч канадских долларов (674,5 тысячи рублей), заплаченные за транспортировку тела.

Тем не менее канадцы пока не знают, когда покойный родственник будет доставлен на родину. «Мы очень расстроены. Мы не знаем, когда получим тело отца. Похорон не было, мы плохо спим. Мы поехали в небольшой отпуск, и он обернулся катастрофой», — заявила дочь умершего.

Власти Кубы заявили, что в данный момент идет расследование инцидента. Министерство иностранных дел страны извинилось перед родными Жарджура и выразило им соболезнования.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудники больницы по ошибке ампутировали конечности шести пациентам без должных показаний. Четыре ампутации были проведены в 2020 году и еще две — в 2021-м.