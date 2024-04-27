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19:42, 27 апреля 2024Экономика

Россияне бросились брать ипотеку на один вид квартир

ЦБ: выдача ипотеки на новостройки в России в марте взлетела на 60 процентов
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Выдача ипотеки на новостройки в России в марте 2024 года взлетела на 60 процентов относительно февраля того же года. О том, что россияне бросились брать жилищные кредиты на один вид квартир, сообщается в докладе Центрального банка (ЦБ).

По данным регулятора, за второй месяц года было выдано 27,6 тысячи ипотек по договорам долевого участия (ДДУ) на общую сумму 139,5 миллиарда рублей, а за третий — 42,2 тысячи кредитов на сумму 223,5 миллиарда рублей. Отмечается, что объем выдач в марте увеличился на фоне роста кредитования по льготным программам. Что касается готовых квартир, то на их покупку было выдано 74,8 тысячи ипотек. При этом по сравнению с предыдущим месяцем объем выдач вырос на 15,8 процента, до 223,8 миллиарда рублей.

В ЦБ предполагают, что текущие показатели выдач по льготным программам, скорее всего, сохранятся в апреле. «По оперативным данным "ДОМ.РФ", по льготным программам в первые три недели апреля предоставлено ипотечных жилищных кредитов на сумму около 223 миллиарда рублей, что сопоставимо со значением за аналогичный период марта — 227 миллиардов рублей», — рассказали в регуляторе.

Ранее в этот же день стало известно, что в Минфине собираются обсудить исключение семей с высокими доходами из льготной ипотеки.

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      Полина Кислицына
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