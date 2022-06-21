Удар ВСУ по буровым платформам сравнили с блокадой Крыма

Сенатор Цеков сравнил удар ВСУ по вышкам «Черноморнефтегаза» с блокадой Крыма

Атака Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских газовых вышек в Черном море — это фактически то же самое, что Украина делала по отношению к Крыму, когда осуществляла транспортную, потом водную и энергетическую блокады. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Вышки не представляют никакой военной угрозы для Украины, они осуществляют обеспечение жизнедеятельности Крыма, подчеркнул он. По мнению сенатора, обстрелом вышек украинские приверженцы демократических ценностей, говорящие много высокопарных слов о гуманизме, показали несоответствие международным стандартам, о котором западное сообщество будет молчать.

«Но я скажу, что атакой на вышки они показали свою глупость во всей красе. Это им будет еще вспоминаться и вспоминаться, как и блокады в отношении Крыма. При этом я замечу, что жертвы были и там, и там. Просто есть жертвы явные: от атаки вышек, мы точно знаем, ранены три человека, пропали без вести семь человек. А то что страдали люди и гибли люди от их блокад — это тоже так», — высказался Цеков.

Сенатор также предположил, что атакой на вышки ВСУ намеревались продемонстрировать свои способности, а именно показать, что способны достать объект, расположенный за 70 километров от границы Украины.

Об ударе ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» 20 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате обстрела пострадали три человека. Поиски семерых рабочих продолжаются до сих пор. Позднее сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди уточнила, что количество пострадавших увеличилось до пяти. По ее словам, у двоих из них — ожоги ноги, у одного медики диагностировали осколочное ранение ноги.

