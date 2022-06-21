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Канада заявила о поиске путей для поставок оборудования для «Северного потока»

Минприроды Канады: власти ищут пути для поставок ФРГ оборудования для «Северного потока»

Фото: Blair Gable / Reuters

Власти Канады продолжают переговоры с правительством Германии, чтобы найти пути по доставке оборудования для газопровода «Северный поток», которые находится на ремонте. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона.

«Мы ведем переговоры с Германией. <...> Могут быть разные варианты [по доставке оборудования], которые мы можем рассмотреть», — рассказал Уилкинсон.

Он подчеркнул, что Канада уважает санкции, введенные в отношении России, но «целью этих ограничений никогда не было причинение значительного вреда Германии, которая является одним из наших ближайших друзей и союзников». «Так что мы очень заняты этой проблемой», — заверил министр.

С середины июля объемы газа, идущего из России в Европу по трубопроводу «Северный поток», резко упали. «Газпром» заявил, что не смог своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА) от компании Siemens, из-за чего поставки в газопровод могут быть обеспечены в ограниченном объеме, существенно меньше планового. Суточная производительность с 16 июня сократилась на 40 процентов, до 67 миллионов кубометров в сутки.

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Марина Совина
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