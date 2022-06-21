Психолог назвала действующие способы не срываться на ребенка

Психолог Элина Паредес: справиться с эмоциями помогут спорт и смена обстановки

Психолог Элина Паредес, автор книг для родителей, назвала действующие способы, которые помогут сдержать эмоции и не срываться на ребенка. О том, как контролировать себя, эксперт рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам психолога, ее клиенты часто жалуются, что из-за постоянного присмотра за детьми находятся в таком эмоциональном состоянии, что готовы кричать на них, бить и даже калечить. Специалистка отмечает: если нервы на взводе, нужно первым делом разобраться в себе и найти причину срыва. Также справиться с негативными эмоциями помогут спорт и смена обстановки.

«Вернитесь к себе и найдите истинную причину вспышки агрессии. Это как с эбонитовой палочкой, которая в покое при соприкосновении с ковром никак не проявит себя. Но если эту же палку натереть шерстяным платком и после этого преподнести к ковру, то возникнет электрический импульс, ударит током», — проводит аналогию Паредес.

Она отметила, что срывы случаются, когда человек постоянно пребывает в состоянии тревоги и накопленных эмоций. «Одним из особенно запомнившихся случаев в моей практике было обращение мамы, которая била двухлетнюю дочь. В один из эпизодов она была на грани убийства ребенка и еле сдержала себя», — рассказала психолог. Она уточнила, что причиной такого поведения стали жизненные обстоятельства, в которых оказалась ее клиентка. Молодая мать постоянно находилась дома с ребенком и полностью финансово зависела от сестры и своего партнера, а тот жил на две семьи. При любом непослушании дочери она выплескивала на ребенка все накопившиеся эмоции, так как это был ее способ реализации невыраженных чувств.

«Поэтому важно отслеживать свое состояние. Причиной таких срывов является накопленная эмоция, — говорит психолог. — Каждая эмоция ищет выход — это энергия в виде импульса, которая стремится к движению. В случае с накопленными эмоциями им нужно помочь реализоваться».

По словам собеседницы «Ленты.ру», справиться с эмоциями поможет смена ситуации. «Меняйте в жизни то, что вас не устраивает: отношения, работа и так далее. Можно сбросить стресс и через деятельность, на результат которой вы можете влиять: уборка, выпечка, ремонт», — советует психолог.

Выходу накопившихся эмоций также способствуют горевание и оплакивание. «Когда человек плачет с ощущениями грусти, тщетности, принятия, происходит распад кортизола — гормона стресса. Так, выплакивая слезами сложные обстоятельства, которые сейчас вам не под силу изменить, вы создаете выход эмоциям», — уточнила Паредес.

Экологичная агрессия — еще один способ взять эмоции под контроль, говорит специалистка. «Реализация эмоций может происходить через физические движения: спорт, активные игры с ребенком, глубокое дыхание так далее», — предложила психолог.

Только понимая причину своего агрессивного поведения и реализуя эмоции, можно снизить внутреннее напряжение, резюмирует Паредес. Тогда сложные моменты в детском поведении будут переноситься легче, и можно будет спокойно проводить время с ребенком.

Ранее ученые предупредили, что нервная работа может нести смертельную опасность. Люди, которые чаще нервничают, имеют сниженный, постаревший иммунитет. Это повышает риск смертельных заболеваний — рака, болезней сердца.