Ученые предупредили о смертельной опасности нервной работы

Ученые Мичиганского университета: стресс на работе повышает риск развития рака

В американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences вышел материал о том, что нервная работа может быть смертельно опасной. Ученые подробно рассказали о вреде систематического или разового стресса на работе.

Согласно многолетнему исследованию «Здоровье и выход на пенсию» ученых Мичиганского университета, иммунитет человека сильно страдает с возрастом, что связано, в частности, со стрессом на работе и в повседневной жизни. Анализ крови 5774 взрослых старше 50, ответивших на вопросы анкеты о стрессе, показал, что те люди, которые чаще нервничали, имели сниженный, постаревший иммунитет. Это повышает риск смертельных заболеваний — рака, болезней сердца.

Кроме того, специалисты предупредили об опасности развития астмы, ожирения, диабета, головных болей, депрессии, болезней желудочно-кишечного тракта, а также преждевременного старения из-за стресса.

Ведущий автор исследования Эрик Клопак, постдокторант Школы геронтологии им. Леонарда Дэвиса Университета Южной Калифорнии, отметил, что исправление режима питания и регулярные занятия физкультурой могут снизить влияние стресса на иммунитет.

Ранее кандидат медицинских наук и спортивный врач Александра Пурига объяснила основные причины стресса у жителей больших городов. Врач отмечает, что основной стрессовый фактор в любом крупном городе — высокая плотность населения на квадратный метр и отдаленность жилых районов от мест работы.