Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:45, 16 июля 2025Мир

На Западе раскрыли мотивы новых поставок Трампа Украине

WSJ: Мерц уговорил Трампа поставить оружие Украине «дипломатией чековой книжки»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу удалось уговорить президента США Дональда Трампа поставить оружие Украине с помощью обещания обеспечить его финансирование. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Мерц нашел правильный подход к Трампу и теперь может разговаривать с ним по телефону, занимаясь "дипломатией чековой книжки". В отличие от [президента Франции Эммануэля] Макрона и других, он действительно может подкрепить свои слова деньгами», — заявил изданию бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны Германии Нико Ланге.

Отмечается, что Мерцу, сделавшему состояние в частном секторе, было гораздо проще найти общий язык с Трампом, чем его предшественникам. Однако ключевым фактором, повлиявшим на решение американского лидера, стала способность канцлера гарантировать финансирование новых поставок благодаря поправкам в конституцию Германии, позволяющих правительству практически неограниченно заимствовать средства на нужды обороны.

Ранее стало известно, что Франция отказалась присоединиться к инициативе США по закупке оружия для Украины на фоне стремления развивать собственное военное производство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестные на «Приоре» открыли стрельбу по дагестанскому бойцу ММА. Он получил пять ранений, но выжил

    Бизнесмену Карапетяну предъявили новое обвинение

    Трамп потерял терпение

    На Западе раскрыли мотивы новых поставок Трампа Украине

    В России вспыхнула заболеваемость опасной инфекцией из-за мигрантов

    В ультиматуме Трампа России усомнились

    Заглядывающего по ночам в окна квартир мужчину с фонариком заметили в российском регионе

    58-летняя Екатерина Андреева показала на камеру откровенное декольте

    На Западе раскрыли важную деталь в заявлениях Трампа о Путине

    Российский вратарь поделился первыми впечатлениями от клуба НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости