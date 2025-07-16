На Западе раскрыли мотивы новых поставок Трампа Украине

WSJ: Мерц уговорил Трампа поставить оружие Украине «дипломатией чековой книжки»

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу удалось уговорить президента США Дональда Трампа поставить оружие Украине с помощью обещания обеспечить его финансирование. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Мерц нашел правильный подход к Трампу и теперь может разговаривать с ним по телефону, занимаясь "дипломатией чековой книжки". В отличие от [президента Франции Эммануэля] Макрона и других, он действительно может подкрепить свои слова деньгами», — заявил изданию бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны Германии Нико Ланге.

Отмечается, что Мерцу, сделавшему состояние в частном секторе, было гораздо проще найти общий язык с Трампом, чем его предшественникам. Однако ключевым фактором, повлиявшим на решение американского лидера, стала способность канцлера гарантировать финансирование новых поставок благодаря поправкам в конституцию Германии, позволяющих правительству практически неограниченно заимствовать средства на нужды обороны.

Ранее стало известно, что Франция отказалась присоединиться к инициативе США по закупке оружия для Украины на фоне стремления развивать собственное военное производство.