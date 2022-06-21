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Среда обитания

Китай отказался проводить саммит ООН о живой природе

Китай не проведет конференцию COP15 о биоразнообразии

Кадр: WSJ

Китай отказался проводить крупную конференцию ООН (COP15), посвященную сохранению разнообразия живой природы на планете. Отказ китайской стороны связан с ограничениями перемещений из-за коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Саммит о биоразнообразии должен был проходить в городе Куньмин на юге страны. Однако теперь встречу перенесли в канадский Монреаль. Конференция пройдет с 5 по 17 декабря. По данным The Guardian, изначально COP15 была запланировала на октябрь 2020 года, но ее отложили из-за пандемии коронавируса.

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Канадская сторона отметила, что гордится задачей провести конференцию. «Международным партнерам необходимо срочно остановить и обратить вспять вызывающую тревогу утрату биоразнообразия во всем мире», — заявил министр по делам окружающей среды и изменения климата Канады Стивен Гильбо.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал компании, которые занимаются добычей ископаемого топлива, и финансирующие их банки, получающие прибыль в результате роста цен на энергоносители. По его словам, производства стремятся минимизировать свою ответственность за изменение климата.

Нина Ташевская
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