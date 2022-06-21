Контрабандисты по ошибке привезли в супермаркеты кокаин вместо груза бананов

NDTV: кокаин на 4,6 миллиарда рублей случайно поступил в супермаркеты в ящиках с бананами

Контрабандисты по ошибке доставили в чешские супермаркеты из Колумбии упаковки с кокаином на 79 миллионов евро ( около 4,6 миллиарда рублей) вместо груза бананов. Об этом сообщает NDTV.

Сотрудники супермаркетов в нескольких регионах Чехии обнаружили упаковки, наполненные кокаином, в ящиках с бананами. Предположительно, фрукты должны были быть доставлены из Колумбии, но вместо них случайно привезли кокаин.

В общей сложности сотрудники магазинов обнаружили 998 килограммов наркотика. Подозрительные упаковки поступили в магазины Праги, Йичина и Рихнова-над-Кнежноу. Для обследования товара полиция задействовала подразделения кинологов со специально обученными собаками. Все найденные наркотики были изъяты.

Следователи установили, что товары из этой партии были доставлены еще в несколько магазинов на территории страны. В настоящее время проводятся инспекции этих торговых точек. Чешская полиция будет сотрудничать с коллегами из других государств для проведения тщательного расследования.

Ранее сообщалось, что житель США вызвал полицию, чтобы проверить качество метамфетамина. Американец сообщил, что приобрел вещество в местном баре, и предложил офицерам провести его официальную проверку, так как его действие оказалось не таким, как обычно.