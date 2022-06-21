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Песков оценил вероятность смертной казни плененных на Украине американцев

Песков: Россия не гарантирует, что пленные американцы Дрюке и Хюйн избегут смертной казни

Фото: Sputnik / Sergey Guneev / Kremlin / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность смертной казни плененных на Украине американцев Александра Дрюке и Энди Хюйн. Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

Отвечая на вопрос о соответствующих гарантиях, что представитель Кремля пояснил, что судьба граждан США будет зависеть от расследования. «Я ничего не могу гарантировать», — сказал он.

Ранее Песков назвал граждан США Александра Дрюке и Энди Хюйн, взятых в плен на Украине, «солдатами удачи». Он также отметил, что американцы, согласно Женевским конвенциям, не попадают в категорию военнопленных. По словам представителя Кремля, Дрюке и Хюйн совершали преступления и участвовали в обстрелах российских военнослужащих на территории Украины. Теперь же они должны понести ответственность.

15 июня британское издание The Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
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Марина Совина
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