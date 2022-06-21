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Эмбер Херд заметили на шопинге в массмаркете после поражения на суде с Деппом

Эмбер Херд заметили в массмаркете TJ Maxx после проигранного Джонни Деппу суда о клевете

Кадр: видео TMZ

Американская актриса Эмбер Херд отправилась на шопинг в магазин с низкими ценами после того, как проиграла суд бывшему мужу Джонни Деппу. Снимки фотографов публикует New York Post.

Папарацци заметили знаменитость в массмаркетовом бутике TJ Maxx, который расположен в торговом центре Bridgehampton в Нью-Йорке. Херд появилась на публике без макияжа с собранными в пучок волосами, надев при этом белую оверсайз-рубашку, голубые джинсы и мюли черного цвета. На размещенных кадрах она выбирает одежду в компании своей сестры Уитни Энрикес.

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Ранее в июне стало известно, что Депп выиграл суд против Херд. Актрису признали виновной в деле о клевете и обязали выплатить бывшему супругу 15 миллионов долларов. Однако адвокат актрисы Элейн Бредехофт заявила о невозможности клиентки выплатить долг после поражения в процессе.

Позднее юристы Деппа сообщили, что актер намерен простить долг, который ему обязана выплатить бывшая супруга. Они подчеркнули, что главной целью артиста в процессе судебного разбирательства было восстановить репутацию, а не получить деньги от Херд, которую звезда «Пиратов Карибского моря» обвинил в клевете.

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Майя Пономаренко
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