С сайта Ельцин Центра исчезло заявление против спецоперации на Украине

С сайта Ельцин Центра исчезло обращение к властям с требованием прекратить спецоперацию

С официального сайта Ельцин Центра в Екатеринбурге исчезло обращение к российским властям с требованием прекратить проведение специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Ura.ru.

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Заявление, критикующее решение президента России Владимира Путина, появилось на следующий день после объявления о спецоперации, 25 февраля. В посте военную операцию называли «немыслимой бедой для обеих стран и народов». Авторы призывали остановить «братоубийственный конфликт».

После начала спецоперации в Ельцин Центре начали проводить патриотические мероприятия. Как указывает Ura.ru, сначала здесь провели встречу с Героями России, а затем организовали общение местных студентов с военными корреспондентами, освещавшими события в Донбассе.

Ранее в июне советский и российский режиссер Никита Михалков потребовал признать Ельцин Центр иноагентом. Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на требование, заявив, что в этом вопросе нужно строго следовать российскому законодательству.

