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В Кремле отреагировали на требование признать «Ельцин-Центр» иноагентом

Песков напомнил о законе после требования Михалкова признать «Ельцин-Центр» иноагентом

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на требование признать «Ельцин-Центр» иноагентом. По его словам, в этом вопросе следует строго следовать российскому законодательству, передает ТАСС.

«Есть в законе определенные критерии иноагента, и Минюст, собственно говоря, руководствуется этими критериями, которые четко закреплены в законе», — напомнил он после соответствующего предложения 76-летнего советского и российского режиссера Никиты Михалкова.

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина также признал, что в деятельности учреждения были эпизоды, которые вызвали «широкие споры, широкие дискуссии в общественности». При этом он отметил, что не знаком с призывами известного кинорежиссера.

Ранее в авторской передаче на YouTube-канале «Бесогон ТВ» Никита Михалков потребовал признать «Ельцин-Центр» иноагентом. Кинодеятель сравнил деятельность этого учреждения с работой главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, которого ранее также внесли в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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Варвара Кошечкина
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