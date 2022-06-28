Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле призвали осуждать антигосударственные действия Ельцин Центра

Представитель Кремля Песков заявил, что осуждать Ельцин Центр как институт нельзя
Начало событий в новости С сайта Ельцин Центра исчезло заявление против спецоперации на Украине

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Осуждать Ельцин Центр как институт нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля призвал обсуждать и осуждать лишь антигосударственные действия работников Ельцин Центра, а не деятельность организации в целом.

«Если таковые имеются, давайте их обсуждать, осуждать, но говорить конкретно. Если есть какие-то конкретные плохие проявления, то они, конечно, недопустимы», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что центр по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Свердловской области начал проверку в офисе Ельцин Центра в Екатеринбурге. По словам источника РИА Новости, проверка была связана с информацией о распространении экстремистской литературы.

С критикой деятельности Ельцин Центра выступал российский режиссер и консервативный мыслитель Никита Михалков. Также с предложением закрыть Ельцин Центр выступал депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Вячеслав Вегнер — со своим предложением он обратился к главе Минобороны Сергею Шойгу.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на слова Зеленского про сроки СВО
Стартовали съемки четвертого сезона сериала «Наследники»
Сестры Хадид вышли на подиум наполовину лысыми
Кремль ответил на вопрос о подвижках в вопросе транзита в Калининград
Швеция заявила о прогрессе в переговорах с Турцией о вступлении в НАТО
Политолог назвал плюсы наблюдения за выборами для граждан
Кремль ответил на идею о потолке цен на российский газ
Отдыхавшие в Египте россияне пожаловались на сложности с возвращением домой
В Кремле назвали самый эффективный способ продвижения русского языка
Перевозку российской нефти по морю захотели запретить при одном условии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.