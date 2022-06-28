В Кремле призвали осуждать антигосударственные действия Ельцин Центра

Представитель Кремля Песков заявил, что осуждать Ельцин Центр как институт нельзя

С сайта Ельцин Центра исчезло заявление против спецоперации на Украине

Начало событий в новости С сайта Ельцин Центра исчезло заявление против спецоперации на Украине

Осуждать Ельцин Центр как институт нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля призвал обсуждать и осуждать лишь антигосударственные действия работников Ельцин Центра, а не деятельность организации в целом.

«Если таковые имеются, давайте их обсуждать, осуждать, но говорить конкретно. Если есть какие-то конкретные плохие проявления, то они, конечно, недопустимы», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что центр по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Свердловской области начал проверку в офисе Ельцин Центра в Екатеринбурге. По словам источника РИА Новости, проверка была связана с информацией о распространении экстремистской литературы.

С критикой деятельности Ельцин Центра выступал российский режиссер и консервативный мыслитель Никита Михалков. Также с предложением закрыть Ельцин Центр выступал депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Вячеслав Вегнер — со своим предложением он обратился к главе Минобороны Сергею Шойгу.