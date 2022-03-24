Российский депутат предложил Шойгу закрыть Ельцин Центр

Свердловский депутат Вегнер предложил главе Минобороны Шойгу закрыть Ельцин Центр

Депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Вячеслав Вегнер предложил закрыть в Екатеринбурге президентский центр Бориса Ельцина (Ельцин Центр). Парламентарий на своей странице во «ВКонтакте» рассказал, что уже направил соответствующее письмо на имя главы Минобороны России Сергея Шойгу, входящего в попечительский совет центра.

Российский депутат допускает, что на базе образовательного и культурного центра следует разместить Дворец ветеранов.

Также Вегнер напомнил, что представители Ельцин Центра выступили с призывом остановить спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины. «Давайте еще вспомним, что, когда надо, Борис Николаевич проводил такие спецоперации против прикинувшихся демократами чеченских сепаратистов или против альтернативных демократов из Белого дома, прозванных "красно-коричневой угрозой"», — заявил свердловский депутат.

В беседе с Ura.ru Вегнер сказал, что к нему обратились ветераны вооруженных сил, которые считают уместным открыть на территории «Ельцин Центра» большой Дворец ветеранов. Они смогут там встречаться и заниматься патриотическим воспитанием молодых людей, пояснил депутат.

О начале проведения специальной операции по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его утверждению, данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

