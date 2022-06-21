Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Политолог уличил Запад в экспериментах над Литвой

Политолог Шаповалов: за транзитной блокада Калининграда стоит эксперимент ЕС над Литвой

Фото: Liutauras Strimaitis KS / Reuters

За транзитной блокадой Калининграда стоит Евросоюз, который испытывает на Литве разного рода действия против России. Такое мнение выразил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов. Его слова приводит РЕН ТВ.

Эксперт объяснил, что Запад ставит эксперимент над Литвой и занимается наблюдением. Он объяснил это тем, что Литва уже вступала в жесточайший конфликт с Китаем из-за Тайваня, вступала в конфликт с Белоруссией, а теперь столкнется с Россией. «Западу Литву не жалко в этом отношении — это, по всей вероятности, та страна, на которой можно экспериментировать», — уличил ЕС Шаповалов.

Он также отметил, что решения литовских властей являются неприемлемыми со стороны России и в перспективе нанесут колоссальный вред Литве.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее сообщал, что литовские железные дороги запретили транзит грузов в российский регион из Белоруссии. Причиной такого решения были названы санкции Евросоюза. Ограничения действуют с 18 июня. В то же время глава региона отметил, что товары, которые попали под ограничения на транзит из регионов России в Калининградскую область через Литву, будут доставляться в регион водным транспортом.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с решением Литвы о блокаде транзитных грузоперевозок по железной дороге через Калининградскую область «более чем серьезной». Он подчеркнул, что она требует очень глубокого анализа, который будет произведен в течение предстоящих нескольких дней.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российские операторы начали брать плату за сим-карты
В Калининграде оценили возможность договориться с Литвой «по-соседски»
Политолог уличил Запад в экспериментах над Литвой
Олимпийский чемпион объяснил отъезд из Германии фразой «ребенка могут накачать»
США и Канада признали сложность отказа от российской нефти для Европы
Перечислены районы Москвы с наиболее подорожавшими квартирами
Посла ЕС в России вызвали в МИД из-за транзитной блокады Калининграда
В ЛНР назвали число украинских военных в Лисичанске
Минобороны рассказало о провокации ВСУ с обстрелом жилых кварталов Харькова
По факту обстрела поселка в Брянской области возбудят дело
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.