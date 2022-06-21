Политолог уличил Запад в экспериментах над Литвой

Политолог Шаповалов: за транзитной блокада Калининграда стоит эксперимент ЕС над Литвой

За транзитной блокадой Калининграда стоит Евросоюз, который испытывает на Литве разного рода действия против России. Такое мнение выразил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов. Его слова приводит РЕН ТВ.

Эксперт объяснил, что Запад ставит эксперимент над Литвой и занимается наблюдением. Он объяснил это тем, что Литва уже вступала в жесточайший конфликт с Китаем из-за Тайваня, вступала в конфликт с Белоруссией, а теперь столкнется с Россией. «Западу Литву не жалко в этом отношении — это, по всей вероятности, та страна, на которой можно экспериментировать», — уличил ЕС Шаповалов.

Он также отметил, что решения литовских властей являются неприемлемыми со стороны России и в перспективе нанесут колоссальный вред Литве.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее сообщал, что литовские железные дороги запретили транзит грузов в российский регион из Белоруссии. Причиной такого решения были названы санкции Евросоюза. Ограничения действуют с 18 июня. В то же время глава региона отметил, что товары, которые попали под ограничения на транзит из регионов России в Калининградскую область через Литву, будут доставляться в регион водным транспортом.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с решением Литвы о блокаде транзитных грузоперевозок по железной дороге через Калининградскую область «более чем серьезной». Он подчеркнул, что она требует очень глубокого анализа, который будет произведен в течение предстоящих нескольких дней.