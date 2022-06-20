Власти Калининграда раскрыли способ обойти транзитную блокаду

Губернатор Алиханов рассказал о преодолении транзитной блокады Калининградской области

Товары, которые попали под ограничения на транзит из регионов России в Калининградскую область через Литву, будут доставляться в регион водным транспортом. Об этом сообщил губернатор региона-эксклава Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что некая транспортная компания предложила доставлять грузы из портов Усть-Луги и Санкт-Петербурга. Ближайший рейс будет отправлен в пятницу, всего же на снабжение региона может быть направлено еще пять судов, что «более чем достаточно». Несанкционные товары продолжат доставлять по железной дороге.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что ситуация с решением Литвы о блокаде транзитных грузоперевозок по железной дороге через Калининградскую область очень серьезная и требует очень глубокого анализа.

17 июня Алиханов сообщал, что литовские железные дороги запретили транзит грузов в российский регион из Белоруссии. Причиной такого решения были названы санкции Евросоюза. Ограничения действуют с 18 июня.