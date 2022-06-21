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В российском магазине приложений начали появляться зарубежные сервисы

В магазине приложений NashStore появились зарубежные сервисы Likee и Folder Player

Фото: Satyajit Shaw / Globallookpress.com

Зарубежные сервисы начали появляться в российском магазине приложений NashStore, созданном АНО «Цифровые платформы» и запущенном в мае. Об этом сообщает РБК.

В частности, пользователям стали доступны для скачивания соцсеть с короткими видео Likee, созданная в Сингапуре, и музыкальный плеер Folder Player, разработанный специалистом из США.

По словам директора по проектам «Цифровых платформ» Владимира Зыкова, NashStore получил заявки от разработчиков из 63 стран, включая Белоруссию, Украину, Казахстан, Армению и Узбекистан. Он отметил, что часть приложений пока находится на модерации. «Компании из США и Европы заинтересованы в том, чтобы вернуть упущенные платежи. В скором времени мы планируем запустить системную работу с иностранными компаниями, начнем с ЕАЭС и Азии», — подчеркнул гендиректор «Цифровых платформ» Арсений Щельцин.

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Директор по развитию бизнеса компании-разработчика цифровых сервисов red_mad_robot Дмитрий Панкрушев выразил уверенность в том, что в NashStore мало зарубежных приложений, так как в магазине пока нет платежей. «Рисков и санкций на уровне законодательства или владельцев магазинов мы не видим: как только будет решен вопрос с платежами, иностранные разработчики смогут размещать приложения в альтернативных маркетплейсах в России», — заявил Панкрушев.

Гендиректор разработчика цифровых сервисов touchin.ru Дмитрий Костин также счел, что иностранные компании могут быть заинтересованы в размещении своих сервисов в российских магазинах приложений. Специалист предположил, что в NashStore будут появляться зарубежные приложения, однако выразил сомнения в том, что это будут ушедшие из России западные продукты.

Ранее стали известны самые популярные приложения в NashStore по итогам первого месяца работы магазина. Ими оказались «2ГИС», «ВТБ-Онлайн», «Почта России» и другие сервисы.

NashStore объявил об открытии регистрации для разработчиков 9 мая. Для пользователей магазин приложений стал доступен спустя неделю, 16 мая. В тот же день создатели NashStore сообщили, что сервис подвергся сильной DDoS-атаке.

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Маргарита Щигарева
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