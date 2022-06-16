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Названы самые популярные приложения в российском аналоге Google Play

В российском магазине приложений NashStore зарегистрировались более 1 миллиона человек

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Создатели российского магазина приложений NashStore АНО «Цифровые платформы» рассказали об итогах первого месяца работы российского магазина приложений для Android. О том, сколько человек воспользовались NashStore и какие приложения в нем стали самыми популярными, они сообщили в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Менее чем за месяц в отечественном аналоге Google Play зарегистрировались более 1 миллиона человек, сообщили в АНО «Цифровые платформы». Они скачали более 3,5 миллиона приложений.

В NashStore добавили более двух тысяч различных приложений, включая сервисы бронирования жилья, онлайн-кинотеатры, приложения банков и новостных порталов. Самыми скачиваемыми за месяц и популярными у пользователей продуктами стали «2ГИС», «ВТБ-Онлайн», «Почта России», Rutube и «Альфа-Банк».

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«В наших ближайших планах — повышение качества текущих сервисов, а также запуск новых возможностей. Удобные средства поиска приложений для пользователя, а для разработчика — инструменты для развития, продвижения и монетизации приложений», — заявил гендиректор «Цифровых платформ» Арсений Щельцин и добавил, что создатели сервиса изучают все инициативы и предложения, поступающие в их адрес. Он также отметил, что с момента запуска команда NashStore отразила более 4,5 тысячи кибератак.

В конце мая стало известно, что за первую неделю работы NashStore в нем зарегистрировались более 657 тысяч человек. Всего из сервиса было скачано 1,3 миллиона приложений.

NashStore объявил об открытии регистрации для разработчиков 9 мая. Для пользователей сервис стал доступен спустя неделю, 16 мая. В АНО «Цифровые платформы» добавили, что магазин приложений также открыл регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки. В тот же день создатели NashStore сообщили, что сервис подвергся сильной DDoS-атаке.

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Олег Давыдов
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