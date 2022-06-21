В США рассказали о «Мстителе» штурмовика A-10 Thunderbolt II

19FortyFive: пушка Avenger делает штурмовик A-10 Thunderbolt II мощным оружием

Американский штурмовик A-10 Thunderbolt II несет семиствольную авиационную пушку GAU-8/A Avenger (в переводе с английского означает «мститель»). GAU-8/A делает устаревающий штурмовик мощным оружием, пишет 19FortyFive.

Отмечается, что пушка Avenger предназначена для поражения наземной техники. GAU-8/A разработали в годы холодной войны для борьбы с танками советского производства. Пушку используют на самолетах и кораблях Военно-морских сил (ВМС) США.

Максимальная скорострельность пушки с гидравлическим приводом составляет 4200 выстрелов в минуту. Орудие использует осколочно-фугасные, а также бронебойные снаряды из обедненного урана. Считается, что один залп GAU-8/A позволяет поразить до 40 целей. 80 процентов выпущенных снарядов могут попасть в окружность радиусом 6,1 метра.

В мае Военно-воздушные силы (ВВС) США оценили возможность Avenger поражать современную бронетехнику. A-10 успешно поразил две мишени, которые имитировали танки с динамической защитой.

В апреле издание Popular Mechanics сообщило, что ВВС США планируют списать 1468 самолетов. Считается, что основными кандидатами на списание являются истребители F-16 Fighting Falcon и штурмовики A-10.