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Идею отказа ЕС от российского газа ценой тепла в домах европейцев оценили

Аналитик Демидов счел отказ ЕС от газа из РФ ценой тепла в домах европейцев невозможным

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что понижение температуры в домохозяйствах Европейского союза (ЕС) на два градуса приведет к полному отказу от поставок газа по «Северному потоку-1» (СП-1), не имеет под собой никакой расчетной базы, так как это невозможно. Идею председателя ЕК в разговоре с «Лентой.ру» оценил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Ранее фон дер Ляйен заявила о таком способе экономии на одном из пленарных заседаний Европейского парламента, а также в интервью испанской газете elDiario. «Если мы снизим температуру [в батареях] отопления на два градуса в среднем в Европе или [температурный режим] кондиционера, Европа сможет заместить все поставки "Северного потока"», — привело ее слова издание.

Полный отказ невозможен

Нужно понимать, что газопровод поставляет топливо не только на мощности, которые генерируют тепло для потребителей, но также поставляет метан для таких компаний, как BASF SE, Wintershall, Henkel AG & Co и других гигантов мировой нефтегазохимии для производства красок, пластмасс, фармацевтических препаратов и так далее, отметил аналитик.

«Из речи фон дер Ляйен неясно, что делать с газом, который идет в адрес этих компаний, — этот газ невозможно заменить на другой газ ввиду отсутствия инфраструктуры. То есть полностью отказаться от газа из "Северного потока-1" уже не представляется возможным. Кроме того, учитывая, что газопровод поставляет примерно 50 миллиардов кубометров газа в ЕС и, со слов фон дер Ляйен, "разогревает" домохозяйства ЕС на два градуса, то значит весь газ из России поднимает температуру в домах Европы всего на шесть градусов», — объяснил Демидов.

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Лобби

Таким образом, заявление фон дер Ляйен не имеет под собой никакой расчетной базы и скорее является аргументом поддержки двух других, более важных заявлений, с которыми она выступала на пленарном заседании Европарламента 8 июня, убежден он. А помимо необходимости понизить отопление в домохозяйствах ЕС на два градуса, политик сообщала об инвестициях в возобновляемые источники энергии и «диверсификации поставок газа из России в сторону более надежных и хороших поставщиков — наших друзей, например, Соединенных Штатов».

«Лоббирование газа из США и лоббирование инвестиций в компании, разрабатывающие технологии для зеленой энергетики, ретрансляция тезисов [президента США Джо] Байдена, и есть самые важные моменты в речи представителя ЕС, в то время как заявление о "двухградусной войне" — это один из шагов по убеждению граждан ЕС в том, что можно отказаться от газа из России, к сожалению, за счет этих самых граждан», — подытожил Демидов.

Ранее рекомендовал европейцам дополнительно снизить температуру отопления домов и глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Он отметил, что такой способ поможет смягчить критическую ситуацию на энергетическом рынке ЕС.

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Екатерина Смирная
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