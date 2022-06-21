Жена арестованной в России американской баскетболистки осудила власти США

Жена Бриттни Грайнер осудила власти США за невозможность созвониться с баскетболисткой

Жена арестованной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер Шерель осудила власти США. Ее слова приводит AP.

Грайнер назвала неприемлемым то, что в течение четырех месяцев власти страны не могут предоставить ей возможность созвониться с супругой. Она рассказала, что 11 раз пыталась дозвониться до посольства США, однако ей никто не ответил, так как это происходило в субботу. «Если я не могу доверить вам перезвонить в субботу в нерабочее время, как я могу быть уверена, что вы ведете переговоры от имени моей жены, чтобы вернуть ее домой?» — задалась вопросом жена спортсменки.

3 мая Госдеп США счел арест баскетболистки неправомерным. Для обеспечения ее освобождения была создана межведомственная группа под руководством специального представителя президента по делам заложников Роджера Карстенса.

Грайнер была арестована 5 марта. Американку задержали в столичном аэропорту Шереметьево. Она была обвинена в контрабанде наркотических средств. Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпиады вместе со сборной США.