В России начались проблемы с серной кислотой

«Ъ»: российским компаниям закрыли доступ к катализаторам для выпуска серной кислоты

Российские химические компании начали испытывать сложности с закупкой иностранных ванадиевых катализаторов, которые необходимы для производства серной кислоты. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

После ввода российских войск на территорию Украины о прекращении работы в стране объявили BASF, Haldor Topsoe и DuPont. Их продукцию для выпуска серной кислоты использовали, в том числе, «Фосагро», «Еврохим», «Уралхим» и «Куйбышевазот».

При этом тип катализаторов напрямую зависит от оборудования, каждый поставщик гарантирует бесперебойную работу только при использовании конкретного сырья, и замене оно не подлежит.

В настоящее время в России два завода по производству ванадиевых катализаторов — Самарский и Щелковский. Однако собеседники издания отмечают, что переход производства на российские аналоги чреват авариями и взрывами на заводах. При производстве серной кислоты действуют строгие требования по безопасности, снижать которые нельзя.

Также эксперты напоминают, что попытки импортозаместить катализаторы вначале в СССР, а затем и в России предпринимаются с 1960-х годов, но отказаться от импорта не получилось. По оценкам Максима Малкова из Kept, в зависимости от позиции зарубежные поставки отвечают за 37-100 процентов сырья. Если заниматься вопросом в приоритетном порядке и с господдержкой, то замена катализатора в техпроцессе потребует 5-6 лет. В стандартном цикле речь идет о десяти годах. Для нефтехимии вопрос особенно актуален — смена катализатора может привести к потере гарантии на продукт.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не заниматься только импортозамещением, а разрабатывать свои технологии, чтобы они были лучше западных. В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия должна стать мировым лидером в области электроники как по качеству, так и по объемам производства.