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Российские власти замахнулись на мировое лидерство в электронике

Вице-премьер Чернышенко предсказал России будущее мировое лидерство в электронике

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В будущем Россия должна стать мировым лидером в области электроники как по качеству, так и по объемам производства. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

Он объяснил, что власти хотят не просто импортозаместить иностранные наработки, но и замахнулись на создание достаточного промышленного потенциала, в том числе в автопроме. Для этого предусмотрено значительное финансирование.

По словам Чернышенко, в России есть технологии в области электронных автокомпонентов и сейчас производство расширяется. «Унифицированная электронная компонентная база для автомобильной промышленности — это реальность, под которую мы сейчас начинаем создавать инфраструктуру», — довершил свое предсказание вице-премьер.

Более того, с учетом развития текущих микроэлектронных производств российская продукция, уверен чиновник, может стать более совершенной, чем зарубежные аналоги. Конкретные сроки, в которые достижим такой результат, Чернышенко не назвал.

Накануне «АвтоВАЗ» объявил цену на Lada Granta Classic 2022 — первую модель, которая будет выпускаться в условиях санкций. Стоимость машины без подушки безопасности, автоматической коробки передач и АБС начинается от 658 300 рублей. До конца лета предприятие планирует начать производство еще двух моделей — Niva Legend и Niva Travel.

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Платон Щукин
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