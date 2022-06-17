Российские власти замахнулись на мировое лидерство в электронике

Вице-премьер Чернышенко предсказал России будущее мировое лидерство в электронике

В будущем Россия должна стать мировым лидером в области электроники как по качеству, так и по объемам производства. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

Он объяснил, что власти хотят не просто импортозаместить иностранные наработки, но и замахнулись на создание достаточного промышленного потенциала, в том числе в автопроме. Для этого предусмотрено значительное финансирование.

По словам Чернышенко, в России есть технологии в области электронных автокомпонентов и сейчас производство расширяется. «Унифицированная электронная компонентная база для автомобильной промышленности — это реальность, под которую мы сейчас начинаем создавать инфраструктуру», — довершил свое предсказание вице-премьер.

Более того, с учетом развития текущих микроэлектронных производств российская продукция, уверен чиновник, может стать более совершенной, чем зарубежные аналоги. Конкретные сроки, в которые достижим такой результат, Чернышенко не назвал.

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