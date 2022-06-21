Белый дом прокомментировал слова Пескова о смертной казни для наемников из США

Белый дом потрясен словами Пескова о возможной смертной казни американских наемников в ДНР

США потрясены тем, что российское должностное лицо может предполагать возможность смертной казни для отправившихся на Украину американцев, которых обвиняют в наемничестве. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Его цитирует ТАСС.

«Потрясает то, что должностное лицо в России даже предполагает возможность смертной казни для двух американских граждан, которые находились на Украине», — заявил Кирби.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью американскому телеканалу MSNBC, что нельзя исключать того, что в отношении взятых в плен российскими войсками наемников из США могут применить смертную казнь. По его словам, власти Донецкой народной республики (ДНР) могут принять решение о смертной казни, однако это осуществляться судом, в решение которого Кремль не будет вмешиваться.

15 июня издание The Telegraph сообщило, что в пригороде Харькова российскими военными были взяты в плен два американских наемника, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины. По данным газеты, 39-летний Дрюке и 27-летний Хюйн считаются первыми взятыми в плен гражданами США.