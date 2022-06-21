Порт Мариуполя покинуло первое иностранное судно

Иностранное судно «Азов Конкорд» первым покинуло порт Мариуполя по российскому коридору

Иностранное судно «Азов Конкорд» первым покинуло порт Мариуполя по российскому коридору, сообщает РИА Новости.

Турецкое судно двигалось по коридору, организованному российскими военными.

Его отправка несколько раз откладывалась. «Азов Конкорд» вышел из порта Мариуполя пустым и направилось в порт приписки — Новороссийск.

В апреле уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что российские военные освободили экипаж гражданского судна «Азов Конкорд», который удерживался силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Мариуполя — 14 моряков были эвакуированы в безопасное место.

Министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявляла, что украинские военные заблокировали в порту Мариуполя как минимум шесть иностранные судов. Покинуть гавань они не могли из-за угрозы применения оружия либо из-за потенциального риска того, что акватория порта могла быть заминирована.