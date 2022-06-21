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В Евросоюзе оценили исполнение Литвой санкций против России

Эрик Мамер: Литва правильно интерпретирует рекомендации ЕК по антироссийским санкциям

Фото: Yves Herman / Reuters

Литва правильно интерпретирует рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по исполнению европейских антироссийских санкций, считают в Евросоюзе (ЕС). Об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, чьи слова приводит РИА Новости.

«Раз Литва начала исполнять санкции таким образом — значит, так их и следует интерпретировать», — заявил он, отвечая на вопрос о том, должна ли Литва запретить транспортировку российских товаров, попавших под санкции, если речь идет об их перевозке между Калининградом и остальной частью России.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните опровергла транзитную блокаду Калининграда, заявив, что запрет направлен только на товары, находящиеся под санкциями. По словам премьера республики, соглашения о транзите между Европейским союзом (ЕС), Литвой и Россией по-прежнему действуют, а товары, не находящиеся под санкциями, провозить можно.

18 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. В перечень вошли продукция из чугуна и стали, топливо для реактивных двигателей, товары для авиационной и космической промышленности. Всего в нем 23 раздела на 66 страницах.

В Кремле подобную блокаду назвали «нарушением всего и вся» и пообещали принять ответные меры.

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Варвара Кошечкина
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