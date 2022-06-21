Макрон отклонил прошение об отставке правительства
Премьер-министр Франции Борн подала Макрону прошение об отставке кабмина, его отклонили
Президент Франции Эмманюэль Макрон отклонил прошение об отставке кабмина, которое подала премьер-министр Элизабет Борн. Об этом сообщает Le point.
Отмечается, что французский лидер ожидает, что правительство «продолжит выполнять свою миссию». При этом Макрон намерен найти «конструктивные решения» на встречах с главами политических партий, представленных в парламенте.
Прошение об отставке правительство было подано после парламентских выборов, которые завершились 19 июня. По результатам голосования правящий блок потерял надежное большинство мандатов в Национальном собрании (нижней палате парламента).
По мнению политолога Юрия Рубинского, в следующую пятилетку Эммануэлю Макрону предстоит выполнять свою программу с немалыми трудностями.