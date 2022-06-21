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Макрон отклонил прошение об отставке правительства

Премьер-министр Франции Борн подала Макрону прошение об отставке кабмина, его отклонили

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон отклонил прошение об отставке кабмина, которое подала премьер-министр Элизабет Борн. Об этом сообщает Le point.

Отмечается, что французский лидер ожидает, что правительство «продолжит выполнять свою миссию». При этом Макрон намерен найти «конструктивные решения» на встречах с главами политических партий, представленных в парламенте.

Прошение об отставке правительство было подано после парламентских выборов, которые завершились 19 июня. По результатам голосования правящий блок потерял надежное большинство мандатов в Национальном собрании (нижней палате парламента).

По мнению политолога Юрия Рубинского, в следующую пятилетку Эммануэлю Макрону предстоит выполнять свою программу с немалыми трудностями.

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Варвара Кошечкина
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