Политолог рассказал об изменениях в политике Макрона после парламентских выборов
В следующую пятилетку президенту Франции Эммануэлю Макрону предстоит выполнять свою программу с немалыми трудностями, убежден политолог, руководитель Центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».
Ранее стало известно, что по итогам второго тура парламентских выборов во Франции коалиция Макрона не получила абсолютного большинства голосов в Национальном собрании. По данным французского МВД, она получит в парламенте 245 мест, «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона — 131 место, партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» — 89 мест, а партия «Республиканцы» — 61 место.
По словам политолога, аналогичный прецедент уже имел место быть во Франции в 1988 году, когда на второй президентский срок переизбрался Франсуа-Морис-Адриен-Мари Миттеран. Не получив большинства голосов в парламенте, он сформировал правительство под началом социалиста Мишеля Рокара, которое было вынуждено торговаться за поддержку большинства в парламенте по конкретным вопросам.
Причины
На исход парламентских выборов, прежде всего повлияли внутренние проблемы, считает Рубинский. «Конечно, и украинский вопрос волнует французского избирателя, но, прежде всего, его волнуют другие вещи: покупательская способность, состояние здравоохранения после ковида, очень большое внимание привлекает образование, поскольку во время ковидного кризиса особенно пострадала молодежь — учащиеся», — рассказал он.
Утрата позиций Макрона
В 2017 году макроновская партия и ее партнеры имели солидное большинство, и оно сохранялось, хотя происходила эрозия — около 40 депутатов уходили из состава партии. Тем не менее пять лет он был хозяином положения, но сейчас утрачивает позиции, сейчас его партия, переименованная в «Возрождение» (Renaissance) с теми же союзниками будет иметь около 240 мест, все остальное она будет получать слева или справа
Он обратил внимание, что правящей партии придется считаться и с левым флангом, который возглавил ультралевый популист Меланшон, и с «Национальным объединением» Ле Пен, которая стала хозяйкой положения на крайнем правом фланге, в разы приумножив свое представительство (у ее партии в парламенте было лишь 8 мест).
Если партия «Республиканцы», которая не раз руководила правительством, поддержит нынешнюю коалицию Макрона, то у нее будет достаточно количество голосов, но взамен они будут требовать поддержки своих вариантов экономической политики, отметил Рубинский.
«В его собственной коалиции младшие партнеры, бывший премьер-министр Эдуар Филипп, который сейчас назначен мэром Гавра и центрист Франсуа Байру, будут продавать свою поддержку все дороже — они уже позиционируют себя в качестве преемника Макрона через пять лет», — подчеркнул франковед.
Изменения в политике
Маневренные возможности по реализации программы Макрона сокращаются, и это даст о себе знать в политике, в том числе и во внешней, уверен он: «Хотя я не вижу оснований для больших перемен во внешней политике, которая сложилась при Макроне и которая в последние месяцы (понятно почему) эволюционировала в сторону жесткости в отношении России, Китая и так далее. Сейчас он уделяет внешней политике большое внимание. В этом смысле его активность на восточном фланге Евросоюза, его поездка в Киев — это важный шаг, он стремится в новой ситуации утвердить свою заявку на лидерство в Евросоюзе».
Что касается внутренней политики, то президент еще до парламентских выборов решил создать некое дублирующее правительство, комитет с представителями гражданского общества органов местного самоуправления, разных политических сил по корректировке фундамента нынешнего режима, напомнил политолог.
«Он неоднократно такие вещи делал и во время кризиса с движением желтых жилетов, так что он не был застигнут врасплох, такой результат прогнозировался, хотя пытались избежать его, и в ближайшем будущем руководителю его аппарата Алекси Колеру предстоит большая работа по подготовке не только к проведению реформ здравоохранения и образования, но, прежде всего, по стимулированию экономического роста в условиях нарастающей инфляции и многим другим вопросам», — заключил Рубинский.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн, комментируя итоги парламентских выборов, назвала потерю мандатов коалиции президента опасной. «Потребуется урегулировать множество спорных моментов и найти правильные компромиссы на благо Франции», — отметила она.