Политолог рассказал об изменениях в политике Макрона после парламентских выборов

Франковед Рубинский предрек трудности политике Макрона после парламентских выборов

В следующую пятилетку президенту Франции Эммануэлю Макрону предстоит выполнять свою программу с немалыми трудностями, убежден политолог, руководитель Центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что по итогам второго тура парламентских выборов во Франции коалиция Макрона не получила абсолютного большинства голосов в Национальном собрании. По данным французского МВД, она получит в парламенте 245 мест, «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона — 131 место, партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» — 89 мест, а партия «Республиканцы» — 61 место.

По словам политолога, аналогичный прецедент уже имел место быть во Франции в 1988 году, когда на второй президентский срок переизбрался Франсуа-Морис-Адриен-Мари Миттеран. Не получив большинства голосов в парламенте, он сформировал правительство под началом социалиста Мишеля Рокара, которое было вынуждено торговаться за поддержку большинства в парламенте по конкретным вопросам.

Причины

На исход парламентских выборов, прежде всего повлияли внутренние проблемы, считает Рубинский. «Конечно, и украинский вопрос волнует французского избирателя, но, прежде всего, его волнуют другие вещи: покупательская способность, состояние здравоохранения после ковида, очень большое внимание привлекает образование, поскольку во время ковидного кризиса особенно пострадала молодежь — учащиеся», — рассказал он.

Утрата позиций Макрона

В 2017 году макроновская партия и ее партнеры имели солидное большинство, и оно сохранялось, хотя происходила эрозия — около 40 депутатов уходили из состава партии. Тем не менее пять лет он был хозяином положения, но сейчас утрачивает позиции, сейчас его партия, переименованная в «Возрождение» (Renaissance) с теми же союзниками будет иметь около 240 мест, все остальное она будет получать слева или справа Юрий Рубинский политолог, руководитель Центра французских исследований института Европы РАН

Он обратил внимание, что правящей партии придется считаться и с левым флангом, который возглавил ультралевый популист Меланшон, и с «Национальным объединением» Ле Пен, которая стала хозяйкой положения на крайнем правом фланге, в разы приумножив свое представительство (у ее партии в парламенте было лишь 8 мест).

Если партия «Республиканцы», которая не раз руководила правительством, поддержит нынешнюю коалицию Макрона, то у нее будет достаточно количество голосов, но взамен они будут требовать поддержки своих вариантов экономической политики, отметил Рубинский.

«В его собственной коалиции младшие партнеры, бывший премьер-министр Эдуар Филипп, который сейчас назначен мэром Гавра и центрист Франсуа Байру, будут продавать свою поддержку все дороже — они уже позиционируют себя в качестве преемника Макрона через пять лет», — подчеркнул франковед.

Изменения в политике

Маневренные возможности по реализации программы Макрона сокращаются, и это даст о себе знать в политике, в том числе и во внешней, уверен он: «Хотя я не вижу оснований для больших перемен во внешней политике, которая сложилась при Макроне и которая в последние месяцы (понятно почему) эволюционировала в сторону жесткости в отношении России, Китая и так далее. Сейчас он уделяет внешней политике большое внимание. В этом смысле его активность на восточном фланге Евросоюза, его поездка в Киев — это важный шаг, он стремится в новой ситуации утвердить свою заявку на лидерство в Евросоюзе».

Что касается внутренней политики, то президент еще до парламентских выборов решил создать некое дублирующее правительство, комитет с представителями гражданского общества органов местного самоуправления, разных политических сил по корректировке фундамента нынешнего режима, напомнил политолог.

«Он неоднократно такие вещи делал и во время кризиса с движением желтых жилетов, так что он не был застигнут врасплох, такой результат прогнозировался, хотя пытались избежать его, и в ближайшем будущем руководителю его аппарата Алекси Колеру предстоит большая работа по подготовке не только к проведению реформ здравоохранения и образования, но, прежде всего, по стимулированию экономического роста в условиях нарастающей инфляции и многим другим вопросам», — заключил Рубинский.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн, комментируя итоги парламентских выборов, назвала потерю мандатов коалиции президента опасной. «Потребуется урегулировать множество спорных моментов и найти правильные компромиссы на благо Франции», — отметила она.