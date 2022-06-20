Во Франции оценили итоги парламентских выборов

Премьер Франции Борн назвала опасной потерю коалицией Макрона большинства мест

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в телеобращении прокомментировала результаты парламентских выборов в стране. Ее слова приводит ТАСС.

Борн оценила итоги выборов во Франции и негативно высказалась о том, что коалиция президента страны Эммануэля Макрона «Вместе!» получила простое большинство мест в Национальном собрании, а не абсолютное. Она назвала эту потерю мандатов опасной.

«Это неслыханно. Никогда в истории Пятой республики Национальное собрание не знало такой конфигурации. Такая ситуация несет угрозу для нашей страны на фоне вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне. Но мы должны уважать этот выбор и принимать последствия», — подчеркнула Борн.

С 20 июня правительство Франции начнет формировать «активное большинство» для проведения реформ. Кроме того, кабмин намерен стремиться к компромиссам с оппозицией в Нацсобрании.