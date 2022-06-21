России не хватило денег на два мегапроекта

Россия решила временно отказаться от двух мегапроектов на Дальнем Востоке

Россия решила временно отказаться от двух крупнейших мегапроектов на Дальнем Востоке из-за нехватки денег. Министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков заявил, что строительство моста на Сахалин и железной дороги Якутск — Магадан оказалось не в приоритете, его слова передает РБК.

Как сообщили в ведомстве, мегапроекты не были включены в документы стратегического планирования. Приоритетными задачами назвали развитие северной морской логистики, создание дополнительных пограничных переходов между Россией и Китаем и наращивание складских мощностей.

Стоимость строительства железной дороги от Якутска до Магадана оценивается в сумму от 830 миллиардов до 1,7 триллиона рублей. Чекунков считает, что сейчас власти не смогут выделить из бюджета такую сумму. Возведение моста на Сахалин обойдется России в 600 миллиардов, а переправы — еще в 300 миллиардов рублей. При этом для реализации проекта потребуется определить грузы, которые будут проходить по мосту.

В декабре 2020 года о нехватке средств на строительство моста на Сахалин сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что мегапроект точно реализуют в будущем, однако точные сроки пока неизвестны.