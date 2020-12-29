В России не хватило денег на мегапроект

В России сейчас нет денег на строительство моста на Сахалин. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Пока по деньгам его не тянем, коллеги. Идея неплохая, но денег пока на это не хватает», — так он отозвался о мегапроекте. Глава РЖД Олег Белозеров, в свою очередь, отмечал, что мост на Сахалин точно будет построен, вопрос в сроках реализации проекта.

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Впервые инициатива строительства моста из Хабаровского края на Сахалин была озвучена в начале 2000-х годов. Тогда предлагалось проложить к проливу Невельского железную дорогу, а сам мост должен был стать одновременно автомобильным и железнодорожным. Стоимость проекта оценивалась в 4,5 миллиарда долларов, однако он так и не был реализован.

Вопрос о мегастройке снова подняли в 2018-м, тогда проработать идею поручили правительству. Спустя два года, в 2020-м, Кремль снова напомнил о проекте. По словам президента Владимира Путина, вопрос реализации проекта не снят с повестки дня, и мост нужен России. Дело в том, что, по оценке экспертов, наиболее целесообразно расположить его на севере Хабаровского края, где слабо развита дорожная сеть. «И там предстоит работа, стоимость которой сопоставима или даже больше, чем стоимость самого моста», — говорил он.

С другой стороны бывший глава администрации президента, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выступил против строительства российского мегамоста и назвал его ненужным.