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Бывших сотрудников IKEA захотели устроить к преемнику «Макдоналдса»

В сети «Вкусно и точка» заявили, что примут на работу сотрудников IKEA

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно и точка», ставшая преемницей «Макдоналдса», готова принять на работу сотрудников остановивших деятельность в России магазинов IKEA, сообщил генеральный директор сети Олег Пароев. Его слова приводит ТАСС.

«С IKEA мы договорились, что всех сотрудников IKEA <...> забираем на работу к нам, перепрофилируем, переобучаем», —- заявил Пароев.

По его словам, по мере открытия новых точек у компании есть спрос на работников, есть возможность их обучить, пояснил Пароев. Вопрос централизованного переобучения уже обсуждался с представителями IKEA.

«Надеемся, что сотрудники IKEA и других предприятий оценят это, останутся у нас и продолжат карьеру в нашей компании», — добавил он.

IKEA приостановила продажи в России еще в начале марта, после начала военной операции России на Украине. В июне компания объявила, что решила продать четыре российских завода и сократить масштабы бизнеса в стране.

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Платон Щукин
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