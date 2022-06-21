Бывших сотрудников IKEA захотели устроить к преемнику «Макдоналдса»

В сети «Вкусно и точка» заявили, что примут на работу сотрудников IKEA

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно и точка», ставшая преемницей «Макдоналдса», готова принять на работу сотрудников остановивших деятельность в России магазинов IKEA, сообщил генеральный директор сети Олег Пароев. Его слова приводит ТАСС.

«С IKEA мы договорились, что всех сотрудников IKEA <...> забираем на работу к нам, перепрофилируем, переобучаем», —- заявил Пароев.

По его словам, по мере открытия новых точек у компании есть спрос на работников, есть возможность их обучить, пояснил Пароев. Вопрос централизованного переобучения уже обсуждался с представителями IKEA.

«Надеемся, что сотрудники IKEA и других предприятий оценят это, останутся у нас и продолжат карьеру в нашей компании», — добавил он.

IKEA приостановила продажи в России еще в начале марта, после начала военной операции России на Украине. В июне компания объявила, что решила продать четыре российских завода и сократить масштабы бизнеса в стране.