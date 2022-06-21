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Евросоюз начал искать новую мишень для санкций против России

Reuters: под новые санкции ЕС против России может попасть золото

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Европейские лидеры готовятся усилить давление на Россию с дальнейшими санкциями и уже начали искать новую мишень — под ограничения могут попасть продажи золота, пишет Reuters со ссылкой на черновик заявлений представителей Евросоюза, которые ожидаются после саммита 23-24 июня.

Документ — компромисс между северными и восточными странами блока, которые настаивали на четких указаниях на подготовку седьмого пакета санкций против Москвы, и такими государствами, как Германия и Нидерланды, которые предлагали сфокусироваться на реализации уже согласованных мер. В предыдущей версии документа вообще не было упоминаний про работу над новыми санкциями, однако прямо седьмой пакет ограничений и теперь по-прежнему не анонсируется — по настоянию Берлина.

Сейчас конкретного решения о том, каких секторов могут коснуться санкции, пока нет, золото — лишь одна из возможных целей, утверждают источники агентства, знакомые с обсуждениями. Подобные ограничения предложила Дания, собеседник Reuters уточняет, что при этом пока не ясно, коснутся ли они импорта или экспорта.

Шестой пакет санкций блок согласовал в июне, после длительных обсуждений. Основной мерой стали серьезные ограничения на закупку российской нефти, которые не коснутся только трубопроводных поставок, имеющих ключевое значение для нескольких из европейских государств. Вводимые в отношении Москвы экономические меры стали ответом на военную операцию, которую Россия с 24 февраля проводит на Украине.

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Платон Щукин
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