В США рассказали о связях с Россией по вопросу американских наемников

Представитель Госдепа Прайс: США находятся на прямой связи с Россией по вопросу наемников

США находятся на прямой связи с российскими властями по вопросу задержанных на Украине американских наемников, рассказал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон официально запрашивал у российской стороны информацию по задержанным, однако «не получил какого-либо формального или официального ответа, кроме того, что российские представители озвучили в публичных интервью».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью американскому телеканалу MSNBC, что нельзя исключать того, что в отношении взятых в плен российскими войсками наемников из США могут применить смертную казнь. По его словам, власти Донецкой народной республики (ДНР) могут принять решение о смертной казни, однако это должно осуществляться судом, в решение которого Кремль не будет вмешиваться.

15 июня издание The Telegraph сообщило, что в пригороде Харькова российскими военными были взяты в плен два американских наемника, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины. По данным газеты, 39-летний Дрюке и 27-летний Хюйн считаются первыми взятыми в плен гражданами США.

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