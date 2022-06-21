В Сочи открылся оборудованный по экологическим стандартам пляж

В Дагомысе открыли набережную с пляжем, оборудованным по экологическим стандартам

В поселке Дагомысе недалеко от Сочи открыли самую широкую набережную после реконструкции, оборудованную по экологическим стандартам. Об этом сообщает «Вести Сочи».

На участке площадью 500 квадратных метров проведены масштабные работы — была заменена вся коммунальная инфраструктура и брусчатка, а прогулочная зона увеличилась в два раза благодаря модернизации кафе и торговых точек.

Отмечается, что на пляже используется мебель из переработанного пластика, проведено дополнительное озеленение, а также размещены урны для раздельного сбора отходов. Для удобства отдыхающих установлены камеры хранения, детские и спортивные площадки. Пляж получил высшую оценку качества от Ростуризма.

Ранее в июне в администрации Краснодарского края заявили, что в Сочи построят четырехзвездочный гостиничный комплекс за 17,2 миллиарда рублей. В рамках проекта возведут отель, ресторанный и спа-комплексы, конференц-зал и медицинский центр.

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