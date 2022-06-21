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Российский пенсионер попытался сжечь жену в дачном доме

В Богородске 86-летний мужчина запер в дачном доме жену и попытался ее сжечь

Фото: Виталий Смольников / ТАСС

В Богородске Нижегородской области 86-летний мужчина запер в дачном доме жену и попытался ее сжечь. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ni Mash».

По информации издания, пожилая российская пара сильно поссорилась. В какой-то момент мужчина хлопнул входной дверью, запер ее и поджег. Пламя перекинулось на деревянный сруб.

Запертая внутри 82-летняя пенсионерка заметила дым и выпрыгнула из окна, чтобы спастись. Позже женщину доставили в больницу с переломом бедренной кости и ожогом дыхательных путей.

В отношении ее мужа возбудили дело по статье 317 УК России («Покушение на убийство»).

Ранее житель Ленинградской области облил бензином возле костра 19-летнюю падчерицу на дне рождения жены.

Огонь из костра мгновенно перекинулся на одежду стоящей рядом россиянки. Девушка попала в реанимацию одной из больниц с серьезными ожогами. По факту случившегося сотрудники полиции организовали проверку.

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Анна Щербакова
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