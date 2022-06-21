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Лондон направил РФ высокомерную ноту по приговоренным к смерти в ДНР британцам

Посол России Келин: Лондон направил Москве ноту по приговоренным к смерти в ДНР британцам

Фото: Carl Court / Reuters

Лондон обратился к Москве по вопросу приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) британским гражданам. Об этом сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин, передает РИА Новости.

«Могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту, но ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях», — рассказал дипломат. По его словам, направленные запросы не вызывают желания взаимодействовать в этих вопросах.

9 июня Верховный суд ДНР признал 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и в совершении преступления группой лиц. Иностранцев приговорили к смертной казни.

Виктория Кондратьева
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