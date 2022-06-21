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Законопроект о наказании за исполнение санкций отложили

Ъ: совет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта о наказании за исполнение санкций

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Совет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта о наказании руководителей коммерческих и иных организаций за исполнение антироссийских санкций. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил задержку с принятием законопроекта дискуссиями с предпринимательским сообществом и экономическим блоком правительства. В свою очередь депутат Ирина Панькина отметила, что одной из целей законопроекта было дать сигнал российскому бизнесу о недопустимости исполнять санкции против страны.

Источник издания в нижней палате парламента рассказал, что инициативу скорее всего не примут в эту сессию.

23 мая комитет рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект с поправками в Уголовный кодекс об ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории страны. В случае принятия закона подобное нарушение будет наказываться штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период до пяти лет либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

О том, что в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций, в апреле сообщил глава комитета нижней палаты парламента по законодательству Павел Крашенинников. Предлагается дополнить часть вторую статьи 201 УК («Злоупотребление полномочиями»), которая предусматривает уголовную ответственность за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, новым квалифицирующим признаком.

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Марина Совина
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